Advertisement

Watch Obulamma Video Song from Kondapolam Telugu Movie on Mango Music. The Kondapolam 2021 Latest Telugu Movie Starring Panja Vaisshnav Tej, Rakul Preet Singh, Nazar, and Kota Srinivasa Rao. Kondapolam Movie is Directed by Krish Jagarlamudi. Music by MM Keeravaani. Produced by Y Rajeev Reddy and J Sai Babu under the banner First Frame Entertainments.

Advertisement

Interestingly, MM Keeravani himself wrote the Obulamma song and he has given a poetic touch with his choice of words in the Rayalaseema dialect. The harmonious number has Satya Yamini and PVNS Rohit elevating the song to a different level with their soulful singing. Obulamma Song’s choreography is also very attractive, so is the cinematography by Gnana Shekar VS.

Watch Obulamma Video Song:

Obulamma Song Lyrics in English:

PALLAVI:

Ginja ginja ginja meeda

busaka busaka busaka teesi

thiyanga bathemayyi pooye

Botte katti chetha battina

Chethi Loki cheraleni gundujalla aarata padipoye

O… O… Obulamma bomma karra meni chaya muddhugumma

Kapara kapara vekuva lona

kalamantha lekkalu gatti

Gundelona nee Peru japamaaye..

Yidivarakepudu teliyani yeragani

Turupe maimaripisthu unte

Kantikemo kunuke doorapu chuttamaye

CHARANAM:

Kannulu kannulu vintunna

Chupulu chupulu chebuthunna

Maatalu maatalu chusthunna

magathalalo..

Yevvarikevvaru saawaasam

Yekkadikakkada prayanam

Yeppatikappati yedurayye

malupulalo…

Chadivesademo naa kalalu

Untade needai reypavalu

Tishtesinaade goontharalu

Pommante pode eedigalu..

O… O… Obulamma puttachendu aatallona pulakomma

Kapara kapara rethiri lona

kalamantha lekkalu tappi

Gundelona nee Peru japamaaye..

Yidivarakepudu teliyani yeragani

Talape maimaripisthu unte

Kantikemo kunuke doorapu chuttamaye

O… O… Obulamma bomma karra meni chaya muddhugumma

O… O… Obulamma puttachendu aatallona pulakomma.